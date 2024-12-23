Застраивать территорию в микрорайоне Стахановский будет компания из Перми

Подведены итоги аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Стахановский. Победителем признан ООО «Специализированный застройщик “Горизонт”» (входит в структуру девелопера Yunika). Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минстроя.
Стоимость земельного участка составила 410 миллионов рублей. Общая площадь — 1,56 гектаров. На территории расположены многоквартирные жилые дома, построенные еще в прошлом веке. Победитель аукциона расселит жильцов аварийных домов, а также демонтирует пять многоквартирных домов и 45 гаражных боксов. После того как застройщик расчистит территорию, он приступит к ее обновлению.
В течение месяца с застройщиком будет заключен договор о КРТ.