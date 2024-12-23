Застраивать территорию в микрорайоне Стахановский будет компания из Перми

Стоимость земельного участка составила 410 миллионов рублей. Общая площадь — 1,56 гектаров. На территории расположены многоквартирные жилые дома, построенные еще в прошлом веке. Победитель аукциона расселит жильцов аварийных домов, а также демонтирует пять многоквартирных домов и 45 гаражных боксов. После того как застройщик расчистит территорию, он приступит к ее обновлению.