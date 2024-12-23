Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застраивать территорию в микрорайоне Стахановский будет компания из Перми

Общая площадь участка — 1,56 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Подведены итоги аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Стахановский. Победителем признан ООО «Специализированный застройщик “Горизонт”» (входит в структуру девелопера Yunika). Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минстроя.

Стоимость земельного участка составила 410 миллионов рублей. Общая площадь — 1,56 гектаров. На территории расположены многоквартирные жилые дома, построенные еще в прошлом веке. Победитель аукциона расселит жильцов аварийных домов, а также демонтирует пять многоквартирных домов и 45 гаражных боксов. После того как застройщик расчистит территорию, он приступит к ее обновлению.

В течение месяца с застройщиком будет заключен договор о КРТ.

строительство