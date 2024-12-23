В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг

Документом вводятся дополнительные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).
Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:
- краткосрочные казначейские обязательства;
- среднесрочные казначейские обязательства;
- долгосрочные казначейские обязательства;
- среднесрочные индексированные казначейские обязательства;
- долгосрочные индексированные казначейские обязательства;
- долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;
- специальные среднесрочные казначейские обязательства;
- казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);
- казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).
В Постановление добавлена новая глава, которая определяет казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI.
Говорится, что казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, — 1000 тенге.
Название «Государственные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI» на государственном языке именуется «TONIA TCI индексіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер» (МЕТИСКАМ).
Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.
Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.
При этом расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, — фактическое количество дней в месяце в течение всего срока обращения / 365 дней в расчетном году.
Ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода, и данная ставка, по которой осуществляется выплата, будет неизменной до конца купонного периода.
Владельцы казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.
Постановление вводится в действие с 31 декабря 2024 года.