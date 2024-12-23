В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг

Владельцы казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.