Массовые жалобы на застройщиков: почему узбекистанцам приходится бороться за свои права?

Такое положение вещей связано с тем, что застройщики пользуются неосведомлённостью граждан. Контракты составляются с юридическими ловушками, которые сложно заметить без помощи профессионалов. Многие покупатели доверяют застройщикам на слово и подписывают документы, не обращаясь к юристам.