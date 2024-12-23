Массовые жалобы на застройщиков: почему узбекистанцам приходится бороться за свои права?

Только с начала этого года в Комитет по защите прав потребителей поступило более 1,7 тысячи обращений от граждан, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками.
Благодаря этим жалобам, строительным компаниям пришлось вернуть потребителям 20 миллиардов сумов. Однако это лишь верхушка айсберга. Анализ контрактов, проведённый Комитетом, показал тревожную тенденцию: большинство договоров составлены таким образом, чтобы защищать интересы застройщиков, а не покупателей.
Какие проблемы обнаружены в договорах?
- Неравные условия. В 80% договоров застройщик оставляет за собой право пересчитывать стоимость, тогда как права покупателя в этой части игнорируются.
- Отсутствие ответственности. В 51% контрактов не предусмотрены штрафы за задержку сдачи объекта. То есть застройщик может бесконечно переносить сроки без каких-либо последствий.
- Неясные сроки. В 39% случаев даже не указаны сроки завершения строительства. Это создаёт серьёзные риски для покупателей, которые не знают, когда смогут въехать в свои квартиры.
- Никаких гарантий. В 84% договоров отсутствует гарантийный срок на жильё, что лишает потребителей защиты в случае обнаружения дефектов.
Почему это происходит?
Такое положение вещей связано с тем, что застройщики пользуются неосведомлённостью граждан. Контракты составляются с юридическими ловушками, которые сложно заметить без помощи профессионалов. Многие покупатели доверяют застройщикам на слово и подписывают документы, не обращаясь к юристам.
Как защитить себя?
1. Проверяйте застройщика. Убедитесь, что компания включена в электронный реестр и систему «Прозрачное строительство».
2. Читайте договор. Особое внимание уделите срокам строительства, правам и обязанностям сторон, штрафам за задержку.
3. Обратитесь к юристу. Даже если кажется, что контракт понятен, лучше получить профессиональную консультацию.
4. Не вносите деньги наличными. Все платежи должны проходить через банк для обеспечения прозрачности.
Где государство?
Несмотря на массовые жалобы и очевидные нарушения, контроль за застройщиками остаётся недостаточным. Потребители вынуждены самостоятельно отстаивать свои права, хотя это задача государственных органов.
Настало время пересмотреть подход к строительной отрасли, ужесточить контроль за компаниями и ввести обязательные типовые договоры, защищающие интересы покупателей. Ведь каждый случай нарушения — это не просто испорченные планы, а судьбы людей, мечтавших о собственном жилье.
Доверие граждан к строительным компаниям можно восстановить только через прозрачность, жёсткие санкции за нарушения и реальную поддержку потребителей. Пока же застройщики продолжают диктовать свои условия, тысячи людей оказываются заложниками нечестных сделок.