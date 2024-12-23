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В МАРТ рассказали, почему подорожала красная икра

В течение этого года цены на икру выросли примерно на треть, а на мясо лосося — на 15%. Об этом в эфире «Первого информационного» телеканала рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Источник: Reuters

Глава ведомства отметил, что цена на импортные товары «зависит не от того, что мы у себя в Беларуси регулируем или нет, это внешняя конъюнктура рынка».

Алексей Богданов уточнил, что в России снижен объем улова лососевых рыб, в итоге там произвели меньше и красной икры, и мяса лосося. На этом фоне и выросли цены.

Министр отметил, что «это не могло не отразиться на полках магазинов, но в целом все равно цена на икру остается доступной».

Ранее отмечалось, что в 2023 году общее производство красной икры в России составило 29 тыс. тонн, а в 2024-м — всего 10 тыс. тонн.