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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 декабря

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 23 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах

  • Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 515 тенге, продажи — 530 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

  • Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 544 тенге, продажи — 554 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

  • Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,12 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах

  • Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 524,74 тенге, продажи — 528,02 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

  • Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 545,45 тенге, продажи — 550,30 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

  • Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,04 тенге, продажи — 5,12 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах

  • Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 525,03 тенге, продажи — 528,14 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

  • Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 542,83 тенге, продажи — 549,50 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

  • Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,04 тенге, продажи — 5,13 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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