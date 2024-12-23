Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 декабря

Астана.
Курс доллара в обменных пунктах
- Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 515 тенге, продажи — 530 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
- Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 544 тенге, продажи — 554 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
- Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,12 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах
- Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 524,74 тенге, продажи — 528,02 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
- Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 545,45 тенге, продажи — 550,30 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
- Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,04 тенге, продажи — 5,12 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах
- Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 525,03 тенге, продажи — 528,14 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
- Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 542,83 тенге, продажи — 549,50 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
- Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,04 тенге, продажи — 5,13 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.