Карабаев заявил о необходимости модернизации аэропортов в Казахстане

Карабаев заявил, что к 2030 году планируется увеличение транзитного пассажиропотока до 1,5 миллиона человек, грузоперевозочной мощности аэропортов до 730 тысяч тонн в год, а расширение авиапарка до 119 самолетов, что позволит увеличить транспортную мощность в 2,2 раза.