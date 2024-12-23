Казахстан создаст единого оператора транспортных перевозок с Россией и Туркменистаном

Также создаются внешние терминалы за рубежом. На данный момент в порту Ляньюньган и в сухом порту города Сиань работают казахстанско-китайские терминалы, а также в порту Поти в Грузии функционирует терминал казахстанского предпринимателя мощностью 500 тысяч контейнеров в год.