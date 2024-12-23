АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Казахстан создаст единого оператора транспортных перевозок с Россией и Туркменистаном, заявил глава Минтранса Марат Карабаев.
А еще предусмотрены тарифные скидки до 50%. Эти меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута и увеличение объема перевозок до 20 миллионов тонн в год, отметил министр.
Север-Юг — это важный для нас коридор, подчеркнул глава ведомства. В связи с изменением традиционных логистических систем, этот маршрут обладает огромным потенциалом.
«Основная часть грузов формируется в России и предназначена для транспортировки в страны Персидского залива. Общая пропускная способность маршрута составляет 10 млн тонн в год. Для дальнейшего увеличения потенциала маршрута была утверждена дорожная карта синхронного развития коридора с Россией, Туркменистаном и Ираном», — сказал Карабаев.
Согласно этому документу, предусмотрено модернизировать станции стыковки и увеличить пропускную способность с 23 до 33 составов в сутки, что означает рост в 1,5 раза.
Однако, развитие транспортных коридоров зависит от инфраструктуры морских портов Актау и Курык в Казахстане.
«При этом приоритет отдается контейнерным перевозкам. В течение следующих трех лет планируется увеличить мощность контейнерной обработки порта Актау с 140 тыс. до 550 тыс. контейнеров. Для этого началось строительство контейнерного хаба совместно с китайской компанией “Ляньюньган порт”, — отметил министр.
С западными компаниями прорабатывается создание дополнительного контейнерного терминала мощностью 300 тысяч контейнеров. Кроме того, в порту Курык ведется строительство многофункционального терминала «Саржа».
В Мангистауской области разрабатывается проект терминала для транспортировки зеленого водорода, который планируется производить в регионе. Есть и проблемы в отрасли.
«Важной проблемой является нехватка отечественного флота. На данный момент на маршруте Курык — Алят работают только азербайджанские паромы. Уже сейчас нам необходимо как минимум 7 судов. Для их производства турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить специальный завод рядом с портом Курык», — заявил Карабаев.
Также создаются внешние терминалы за рубежом. На данный момент в порту Ляньюньган и в сухом порту города Сиань работают казахстанско-китайские терминалы, а также в порту Поти в Грузии функционирует терминал казахстанского предпринимателя мощностью 500 тысяч контейнеров в год.
Дополнительно прорабатывается строительство терминалов в порту Алят, в поселке Селятино под Москвой, на станции Свислочь в Беларуси и в Ташкенте. Строительство этих объектов начнется в следующем году. Общая мощность новых терминалов составит 1,2 миллиона контейнеров в год.
В целом, объем грузопотока между Западом и Востоком составляет 216 миллионов тонн, а между Севером и Югом — 206 миллионов тонн. При этом денежный оборот превышает 1 триллион долларов США. Более 93% от общего объема грузов перевозится морским транспортом, 4% — железнодорожным транспортом.