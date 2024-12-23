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Самарским управляющим компаниям выдано 242 предостережения

В Самаре чиновники совместно с городской прокуратурой выдали управляющим компаниям 242 предостережения за некачественную или несвоевременную уборку придомовых территорий. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, административными комиссиями внутригородских районов составлено 150 материалов о нарушении правил благоустройства, из них в ГЖИ Самарской области для принятия мер пресечения направлено 26 материалов, в прокуратуру — 29.

«Проверки своевременности и эффективности их работ ведутся на постоянной основе, с привлечением к административной ответственности компаний с низкой результативностью», — говорится в сообщении администрации.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев для более качественной уборки снега поручил руководству ГЖИ провести встречу с каждым руководителем управляющей организации, которых в регионе насчитывается 354.

ЖКХ