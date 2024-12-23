В Самаре запустят два новых автобусных маршрута

Оба маршрута будут обеспечивать транспортную доступность Куйбышевского района и работать по регулируемым тарифам (их устанавливает администрация Самары). Автобус № 90 будет следовать от Парка дружбы народов через исторический центр Самары до автостанции «Аврора». Автобус № 91 будет ездить от ул. Грозненской до НФС на ул. Советской армии.