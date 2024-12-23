Аналитики ЕАБР сказали про рост экономики Беларуси. Подробности опубликованы в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.
В сообщении сказано, что в Беларуси ВВП увеличился на 3,9 год к году в период с января по ноябрь 2024 года после 4,2% год к году за январь-октябрь. Специалисты обратили внимание на то, что темпы роста промышленности продолжили замедляться, однако они остаются высокими. Речь идет про 5,5% за январь-ноябрь после 6,2% за период с января по октябрь.
«Вклад промышленного производства в прирост ВВП составил около 40%», — говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что торговля сформировала примерно 0,5 процентных пункта прироста ВВП на фоне роста розничной торговли (указывается +11,8% год к году) и оптового товарооборота (+3% год к году).
Сообщается, что в сельском хозяйстве темпы роста сложились на уровне 3,3% в период с января по ноябрь. Специалисты уточняют, что это близки к показателям за январь-октябрь. Сказано, что сельское хозяйство обеспечило примерно 0,2 процентных пункта прироста ВВП.
«Инвестиции в основной капитал увеличились на 7,2% г/г за январь-ноябрь после 8,9% г/г за январь-октябрь на фоне замедления темпов роста инвестиций в оборудование», — рассказали аналитики ЕАБР.
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