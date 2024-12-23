Аналитики ЕАБР сказали про рост экономики Беларуси

В сообщении сказано, что в Беларуси ВВП увеличился на 3,9 год к году в период с января по ноябрь 2024 года после 4,2% год к году за январь-октябрь. Специалисты обратили внимание на то, что темпы роста промышленности продолжили замедляться, однако они остаются высокими. Речь идет про 5,5% за январь-ноябрь после 6,2% за период с января по октябрь.