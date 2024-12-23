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В Беларуси запустили производство лекарств от рака крови и не только

Предприятие по производству противоопухолевых препаратов открылось в свободной экономической зоне «Минск», пишет mlyn.by.

Источник: mlyn.by

На первом этапе здесь планируется выпуск азацитидина, кабазитаксела, пеметрекседа и карфилзомиба. Эти препараты применяются при лечении рака крови, опухолей костного мозга, легкого, предстательной железы и других злокачественных образований.

Перечень продукции обещают постоянно пополнять, а 80% общего объема лекарств планируют экспортировать в Россию, Казахстан, Армению, Киргизию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 500 тысяч флаконов готовой продукции в год. На реализацию проекта потребовалось более 50 миллионов белорусских рублей.

Как рассказал замминистра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов, сейчас в стране выпускается около 1800 препаратов, начиная от активированного угля и заканчивая высокотехнологичными медикаментами.

медицина