В Беларуси запустили производство лекарств от рака крови и не только

На первом этапе здесь планируется выпуск азацитидина, кабазитаксела, пеметрекседа и карфилзомиба. Эти препараты применяются при лечении рака крови, опухолей костного мозга, легкого, предстательной железы и других злокачественных образований.
Перечень продукции обещают постоянно пополнять, а 80% общего объема лекарств планируют экспортировать в Россию, Казахстан, Армению, Киргизию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 500 тысяч флаконов готовой продукции в год. На реализацию проекта потребовалось более 50 миллионов белорусских рублей.
Как рассказал замминистра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов, сейчас в стране выпускается около 1800 препаратов, начиная от активированного угля и заканчивая высокотехнологичными медикаментами.