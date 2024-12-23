Дождались: В Молдове появятся десятки новых медикаментов, в том числе и для лечения онкозаболеваний

Как сообщили в ведомстве, среди впервые разрешённых препаратов числятся Офтакаин — глазные капли для поверхностной анестезии конъюнктивы и роговицы; Бентеро — концентрат для приготовления инфузионного раствора для лечения некоторых видов рака.