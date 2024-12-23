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Дождались: В Молдове появятся десятки новых медикаментов, в том числе и для лечения онкозаболеваний

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешило 45 лекарственных препаратов, 24 из которых — впервые.

Как сообщили в ведомстве, среди впервые разрешённых препаратов числятся Офтакаин — глазные капли для поверхностной анестезии конъюнктивы и роговицы; Бентеро — концентрат для приготовления инфузионного раствора для лечения некоторых видов рака.

Среди повторно разрешённых следующие препараты: Димарил, используемый для лечения диабета 2 типа; Паклитаксел — препарат, подавляющий рост раковых клеток и используемый для лечения рака яичников, молочной железы, немелкоклеточного рака легкого, саркомы Капоши у больных с иммунодефицитом.

Со списком разрешенных в Молдове лекарственных препаратов можно ознакомиться на сайте Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям amdm.gov.md.