Дождались: В Молдове появятся десятки новых медикаментов, в том числе и для лечения онкозаболеваний

Как сообщили в ведомстве, среди впервые разрешённых препаратов числятся Офтакаин — глазные капли для поверхностной анестезии конъюнктивы и роговицы; Бентеро — концентрат для приготовления инфузионного раствора для лечения некоторых видов рака.
Среди повторно разрешённых следующие препараты: Димарил, используемый для лечения диабета 2 типа; Паклитаксел — препарат, подавляющий рост раковых клеток и используемый для лечения рака яичников, молочной железы, немелкоклеточного рака легкого, саркомы Капоши у больных с иммунодефицитом.
Со списком разрешенных в Молдове лекарственных препаратов можно ознакомиться на сайте Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям amdm.gov.md.