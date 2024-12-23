Глава Екатеринбурга утвердил новый принцип работы автобусов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о переводе автобусов на новый принцип работы. В скором времени муниципалитет разыграет с аукциона брутто-контракты, так как с 1 февраля 2025 года плата за проезд в городских автобусах станет поступать в казну Екатеринбурга. Перевозчики будут получать средства за каждый пройденный километр.