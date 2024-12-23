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Глава Екатеринбурга утвердил новый принцип работы автобусов

В 2025 году плата за проезд станет поступать в казну Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о переводе автобусов на новый принцип работы. В скором времени муниципалитет разыграет с аукциона брутто-контракты, так как с 1 февраля 2025 года плата за проезд в городских автобусах станет поступать в казну Екатеринбурга. Перевозчики будут получать средства за каждый пройденный километр.

Эти новшества позволят мэрии лучше контролировать работу общественного транспорта, а перевозчики за счет брутто-контрактов смогут рассчитывать на предсказуемый доход и, как следствие, поднять зарплаты сотрудникам, запланировать ремонты и закупку нового подвижного состава.