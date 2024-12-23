Детские пособия за январь в Челябинской области переведут 25 декабря

«Поскольку первая неделя января выпадает на новогодние праздники, жители Челябинской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат их за декабрь досрочно — 25 декабря», — сообщили в Отделении СФР.
Там напомнили, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. «Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», — добавил специалист.
Таким образом, 25 декабря будут переведены единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, а также ежемесячная выплата из маткапитала.
Следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику — за январь в феврале 2025 года.
Пособия и пенсии жителям региона, которые получают их на почте, будут доставлены в декабре в зависимости от графика работы конкретного отделения.
«Доставка пенсии за январь будет осуществляться без переносов в связи с праздниками: со 2 января 2025 года пенсию начнет доставлять почта с учетом режима работы почтовых отделений, на счета в банках пенсия за январь поступит по привычному графику», — уточнили в Отделении СФР по Челябинской области.