Детские пособия за январь в Челябинской области переведут 25 декабря

Таким образом, 25 декабря будут переведены единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, а также ежемесячная выплата из маткапитала.