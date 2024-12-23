Власти Ростовской области заявили о стабильной ситуации с топливом в регионе

Ситуация с топливом в Ростовской области стабильна. Запасов на нефтебазах достаточно, АЗС работают в штатном режиме. Об этом сегодня, 23 декабря, в своем телеграм-канале проинформировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— В Ростовской области создан штаб для контроля за обеспечением топливом. Наша задача — не только мониторить ситуацию, но и быстро реагировать на любые проблемы. Будем держать руку на пульсе, — написал Игорь Сорокин.
Ранее в СМИ распространили неподтвержденную информацию о том, что Новошахтинский нефтезавод якобы временно остановил работу двух установок первичной переработки после атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 19 декабря.
Напомним, в ночь на минувший четверг донской регион подвергся атаке более 30 БПЛА, также было выпущено три ракеты. Силы ПВО задействовали для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Военные поразили большую часть целей. Известно, что в ходе воздушной атаки вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, горение оперативно потушили.