В Приморье инвалиду-сироте вернули жилье по договору социального найма

В процессе проверки прокуратура выяснила, что администрация Надеждинского района в мае 2024 года отказала местному жителю в предоставлении жилья по договору социального найма. И это несмотря на то, что он являлся сиротой и инвалидом. До этого ему предоставляли квартиру из фонда в пользование на пять лет, но договор продлевать отказались. Чиновники объяснили это тем, что мужчина находился в трудной жизненной ситуации и в 2020 году нарвался на штраф за курение в общественном месте.