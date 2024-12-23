В Приморье инвалиду-сироте вернули жилье по договору социального найма

Сотрудники прокуратуры Надеждинского района помогли мужчине-инвалиду восстановить справедливость и добиться предоставления жилья по договору социального найма. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В процессе проверки прокуратура выяснила, что администрация Надеждинского района в мае 2024 года отказала местному жителю в предоставлении жилья по договору социального найма. И это несмотря на то, что он являлся сиротой и инвалидом. До этого ему предоставляли квартиру из фонда в пользование на пять лет, но договор продлевать отказались. Чиновники объяснили это тем, что мужчина находился в трудной жизненной ситуации и в 2020 году нарвался на штраф за курение в общественном месте.
О решении администрации стало известно прокуратуре, и сотрудники надзорного ведомства предъявили иск о необходимости повторно рассмотреть заявление гражданина. После вмешательства прокуратуры мужчине предоставили жилье по договору социального найма.