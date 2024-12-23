В Приморье иностранцам запретили работать в такси и курьерской службе

В Приморском крае гражданам иностранных государств запретили работать таксистами и курьерами. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в краевом правительстве.
Теперь иностранцы не смогут работать в такси, на производящих топливо, нефтепродукты, химические вещества и лекарства предприятиях. А также в организациях по обеспечению населения энергией и водой. Запрещена для них и работа в курьерских службах, в сферах образования, здравоохранения и соцобеспечения. Всего под запретом почти 40 направлений деятельности.
Ограничения не распространяются на тех иностранцев, которые имеют временный вид на жительство в России. А также на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые проживают в Приморском крае.
Ранее Олег Кожемяко заявлял, что труд иностранцев нужен некоторым отраслям экономики края. Однако механизм привлечения их на работу нужно контролировать. Поэтому с 1 января в регионе начнет работать агентство миграционной политики, которое и будет определять для тех или иных отраслей экономики потребность в иностранной рабочей силе и мониторить ее использование.