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В Приморье иностранцам запретили работать в такси и курьерской службе

В Приморском крае иностранцам запретили работу почти в 40 направлениях деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае гражданам иностранных государств запретили работать таксистами и курьерами. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в краевом правительстве.

Теперь иностранцы не смогут работать в такси, на производящих топливо, нефтепродукты, химические вещества и лекарства предприятиях. А также в организациях по обеспечению населения энергией и водой. Запрещена для них и работа в курьерских службах, в сферах образования, здравоохранения и соцобеспечения. Всего под запретом почти 40 направлений деятельности.

Ограничения не распространяются на тех иностранцев, которые имеют временный вид на жительство в России. А также на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые проживают в Приморском крае.

Ранее Олег Кожемяко заявлял, что труд иностранцев нужен некоторым отраслям экономики края. Однако механизм привлечения их на работу нужно контролировать. Поэтому с 1 января в регионе начнет работать агентство миграционной политики, которое и будет определять для тех или иных отраслей экономики потребность в иностранной рабочей силе и мониторить ее использование.