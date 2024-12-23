В Приморье иностранцам запретили работать в такси и курьерской службе

Теперь иностранцы не смогут работать в такси, на производящих топливо, нефтепродукты, химические вещества и лекарства предприятиях. А также в организациях по обеспечению населения энергией и водой. Запрещена для них и работа в курьерских службах, в сферах образования, здравоохранения и соцобеспечения. Всего под запретом почти 40 направлений деятельности.