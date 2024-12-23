Оштрафовали гендиректора «Свердловской пригородной компании»

В октябре текущего года была зафиксирована задержка пригородного электропоезда сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский, которая продолжалась почти час. В результате этого поезд прибыл с опозданием на 1 час 41 минуту. Это привело к тому, что пассажиры не смогли добраться до пункта назначения в запланированное время.