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Оштрафовали гендиректора «Свердловской пригородной компании»

Руководство АО «Свердловская пригородная компания» привлекли к ответственности из-за опоздавшей более чем на час электрички. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В октябре текущего года была зафиксирована задержка пригородного электропоезда сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский, которая продолжалась почти час. В результате этого поезд прибыл с опозданием на 1 час 41 минуту. Это привело к тому, что пассажиры не смогли добраться до пункта назначения в запланированное время.

В связи с этим генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания» было направлено представление. Прокурор вынес постановление о привлечении перевозчика к административной ответственности. В итоге он получил штраф в размере 20 тыс. рублей.