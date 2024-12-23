Посёлок под Владивостоком замерзает с начала отопительного сезона

Жалобы на отопление и горячую воду поступают в telegram-чат городской администрации практически ежедневно. Люди пишут, что с начала отопительного сезона обе услуги предоставляются с перебоями, однако в квитанциях ЖКУ никакого перерасчёта нет. В частности, слабое отопление и еле тёплая вода из кранов горячего водоснабжения наблюдаются в домах на улице Лермонтова.
В школе № 79 тоже холодно — на утреннике 23 декабря пришлось включать в актовом зале несколько обогревателей, а вместо горячей воды идёт не еле тёплая, а ледяная. Жители посёлка утверждают, что обращались в ЖЭК, но диспетчер лишь уведомляет, что теплотехники «ищут потери, но не могут найти». Поиски ведутся с начала отопительного сезона (с середины октября). При обращении в ЕДДС по телефону 2−222−333 заявителям отвечают, что подача тепла якобы идёт в полном объёме.
Некоторые абоненты в процессе беседы с диспетчерами сталкивались с тем, что в ЖЭК и управляющей компании ссылались на аварию котельной в районе Пивзавода, но диспетчеры «Примтеплоэнерго» якобы отвечают, что котельная работает в штатном режиме.
«Пожалуйста, поставьте нас в известность, когда закончатся наши мучения, и мы будем нормально пользоваться услугами, за которые платим, а не подключать титаны и обогреватели», — пишет местная жительница.
«Сегодня (22 декабря — прим. ред.) все проснулись от того, что замёрзли просто. Батареи еле-еле тёплые, из крана течёт холодная вода. Дайте, пожалуйста, информацию, когда закончатся наши мучения?» — интересуется жилица дома № 95 по улице Лермонтова.
Жители посёлка отмечают, что горячая вода относительно нормативной температуры подавалась абонентам Трудового только с 17 по 19 декабря. С 12 по 16 декабря включительно воды из системы ГВС не было вообще. Люди ожидали, что в период пятидневного отключения проводились ремонтные работы на теплосетях, но абонентам подали холодную воду вместо горячей. Кратковременная подача горячей воды была зафиксирована жильцами в преддверии «Прямой линии» Владимира Путина 20 декабря, но коммунального ресурса не хватило даже на сутки.