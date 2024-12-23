Посёлок под Владивостоком замерзает с начала отопительного сезона

В школе № 79 тоже холодно — на утреннике 23 декабря пришлось включать в актовом зале несколько обогревателей, а вместо горячей воды идёт не еле тёплая, а ледяная. Жители посёлка утверждают, что обращались в ЖЭК, но диспетчер лишь уведомляет, что теплотехники «ищут потери, но не могут найти». Поиски ведутся с начала отопительного сезона (с середины октября). При обращении в ЕДДС по телефону 2−222−333 заявителям отвечают, что подача тепла якобы идёт в полном объёме.