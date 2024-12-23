В Сызрани нелегально производили шампуни

В июле текущего года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из города Сызрани выявлен и пресечен факт незаконного производства средств личной гигиены. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор производства — местный житель 1996 года рождения.