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Херсонскую область подключили к газовой трубе из Крыма

Херсонская область подключена к крымской газовой трубе, достаточное газоснабжение обеспечено в двух муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

В Херсонской области в районе Арабатской стрелки есть газоносные горизонты, поэтому там добывается газ, где-то около 60 тыс. куб. м, но его недостаточно. Он поставляется в Геническ и в Генический район, но этого недостаточно. Поэтому сейчас уже построена компенсирующая ветка газопровода, связывающая системный газопровод из Крыма. Через него объемы газа поставляются в Генический и Новотроицкий районы, — сказал он.

Губернатор уточнил, что газ уже подается в эти муниципалитеты в достаточном на сегодняшний момент количестве. Он также отметил, что в перспективе до 2028 года «Газпром» разработал проектно-сметную документацию, и «Черноморнефтегаз» будет проводить работы по строительству газопроводов.

Это даст возможность компенсировать и увеличить объемы газа, которые будут поставляться как и со стороны Крыма, так и со стороны материка. Там нужны дополнительные газопроводы, которые будут компенсировать эти потоки, — добавил он.