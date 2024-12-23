Херсонскую область подключили к газовой трубе из Крыма

В Херсонской области в районе Арабатской стрелки есть газоносные горизонты, поэтому там добывается газ, где-то около 60 тыс. куб. м, но его недостаточно. Он поставляется в Геническ и в Генический район, но этого недостаточно. Поэтому сейчас уже построена компенсирующая ветка газопровода, связывающая системный газопровод из Крыма. Через него объемы газа поставляются в Генический и Новотроицкий районы, — сказал он.