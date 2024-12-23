Горсовет принял бюджет Новосибирска с дефицитом 1,35 млрд рублей

На Сессии депутатов Города Новосибирска во втором чтении рассмотрели бюджет столицы Сибири на 2025 год. Разница между расходами и доходами в следующем году составит 1,35 миллиардов рублей.
— Общий объем доходов бюджета — 97,78 млрд рублей, расходы — 99,13 млрд рублей. Дефицит — 1,35 млрд рублей, — информируют в пресс-службе горсовета.
Ко второму чтению в документ также были внесены поправки, учитывающие предложения депутатов.
Напомним, что ранее в Заксобрании Новосибирской области приняли бюджет региона на 2025 год с дефицитом в 35 миллиардов рублей. Также спланировали бюджет на 2026 и 2027 годы, в котором тоже есть дефицит.