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Горсовет принял бюджет Новосибирска с дефицитом 1,35 млрд рублей

Решение было единогласным.

Источник: Комсомольская правда

На Сессии депутатов Города Новосибирска во втором чтении рассмотрели бюджет столицы Сибири на 2025 год. Разница между расходами и доходами в следующем году составит 1,35 миллиардов рублей.

— Общий объем доходов бюджета — 97,78 млрд рублей, расходы — 99,13 млрд рублей. Дефицит — 1,35 млрд рублей, — информируют в пресс-службе горсовета.

Ко второму чтению в документ также были внесены поправки, учитывающие предложения депутатов.

Напомним, что ранее в Заксобрании Новосибирской области приняли бюджет региона на 2025 год с дефицитом в 35 миллиардов рублей. Также спланировали бюджет на 2026 и 2027 годы, в котором тоже есть дефицит.

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