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В Самаре застройщику отказали в разрешении на возведение высоток на улице Магистральной

Компания предлагала изменить зонирование этой территории, чтобы построить там жилые дома.

Власти Самары не разрешили возводить высотки на территории в промзоне поселка Зубчаниновка. Речь идет о земельном участке площадью 24 665 кв. м на улице Магистральной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Отклонить предложение ООО “Донстрой” о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара», — говорится в документе.

Однако городская администрация отклонила предложение. Причиной отказа стало то, что участок полностью находится в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, где жилое строительство запрещено, пишет Самара-КП.

недвижимость