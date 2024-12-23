В Самаре застройщику отказали в разрешении на возведение высоток на улице Магистральной

Власти Самары не разрешили возводить высотки на территории в промзоне поселка Зубчаниновка. Речь идет о земельном участке площадью 24 665 кв. м на улице Магистральной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Отклонить предложение ООО “Донстрой” о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара», — говорится в документе.
Однако городская администрация отклонила предложение. Причиной отказа стало то, что участок полностью находится в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, где жилое строительство запрещено, пишет Самара-КП.