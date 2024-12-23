Омичи досрочно получат детские пособия за декабрь

Омское отделение Социального фонда России опубликовало график выплаты детских пособий за декабрь. Выплаты поступят на счета омичей 25 декабря.
Так, 25 декабря омичам перечислят следующие пособия:
— на детей до 17 лет и беременным женщинам;
— выплаты родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;
— выплата на первого ребенка до 3 лет;
— пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного;
— ежемесячная выплата из средств маткапитала.
Выплаты будут приходить на счета омичей в течение всего дня. Пособия за январь будут перечислены по графику — в феврале 2025 года.