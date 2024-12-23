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Омичи досрочно получат детские пособия за декабрь

Средства поступят на счета омичей 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Омское отделение Социального фонда России опубликовало график выплаты детских пособий за декабрь. Выплаты поступят на счета омичей 25 декабря.

Так, 25 декабря омичам перечислят следующие пособия:

— на детей до 17 лет и беременным женщинам;

— выплаты родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;

— выплата на первого ребенка до 3 лет;

— пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного;

— ежемесячная выплата из средств маткапитала.

Выплаты будут приходить на счета омичей в течение всего дня. Пособия за январь будут перечислены по графику — в феврале 2025 года.