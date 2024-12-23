В Уфе ввод новостроек в 2024 году снизился на 21%

Рынок будут поддерживать оставшиеся льготные программы — это семейная и IT (6%), арктическая, дальневосточная и для новых регионов (2%). Почти не изменилась активность в сегменте элитного жилья. Застройщики же поддержат спрос рассрочкой и арендой с правом выкупа, предполагают специалисты рынка недвижимости.