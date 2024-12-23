В Уфе ввод новостроек в 2024 году снизился на 21%

Аналитики портала «Мир квартир» поставили на первое место Нижний Новгород — снижение на 29% (введено 380 тыс. кв.м), на второе Челябинск — минус 27% (250 тыс. кв.м). В Уфе ввод жилья снизился на 21%, но собственно объём практически равен сумме двух предыдущих — 610 тыс. кв. м.
Но в целом объём ввода новостроек в крупнейших городах страны останется примерно на уровне прошлого года — 19,5 млн кв. м.
Несмотря на сложные обстоятельства последнего года, рынок жилья в крупных городах демонстрирует устойчивость: «Миллионники концентрируют финансовые потоки, предлагают привлекательные вакансии и, следовательно, формируют высокий платежеспособный спрос на жильё. В этих городах существует постоянная аудитория, готовая приобретать недвижимость», — указывают эксперты портала.
Рынок будут поддерживать оставшиеся льготные программы — это семейная и IT (6%), арктическая, дальневосточная и для новых регионов (2%). Почти не изменилась активность в сегменте элитного жилья. Застройщики же поддержат спрос рассрочкой и арендой с правом выкупа, предполагают специалисты рынка недвижимости.
В Башкирии самой перспективной заменой льготной ипотеке считают программу жилстройсбережений. На Неделе бизнеса в Уфе её опыт республики рассматривали к масштабированию в рамках страны.
Как сообщал Башинформ, за ноябрь новостройки в столице Башкирии снова подорожали, и средняя цена средней новой квартиры составила 7,56 млн руб.