El Pais: в НАТО сочли невозможным увеличение расходов на оборону в короткий срок

Новая цель в 3% ВВП может быть поставлена на предстоящем саммите НАТО в Гааге в июле 2025 года. По данным El Pais, крупнейшие экономики в Европе — Франция (тратит на оборону 2,06%) и Германия (2,12%) — уже сообщили генсеку НАТО Марку Рютте, что на фоне ограничений в бюджете не смогут в короткие сроки увеличить инвестиции в оборону. Несколько источников из стран, не достигших показателя в 2% ВПП, при этом уточняют, что решение о 3% еще не принято.