El Pais: в НАТО сочли невозможным увеличение расходов на оборону в короткий срок

Новая цель в 3% ВВП может быть поставлена на предстоящем саммите НАТО в Гааге в июле 2025 года. По данным El Pais, крупнейшие экономики в Европе — Франция (тратит на оборону 2,06%) и Германия (2,12%) — уже сообщили генсеку НАТО Марку Рютте, что на фоне ограничений в бюджете не смогут в короткие сроки увеличить инвестиции в оборону. Несколько источников из стран, не достигших показателя в 2% ВПП, при этом уточняют, что решение о 3% еще не принято.
Консультации о повышении целевого показателя расходов на оборону с 2% до 3% начались в преддверии вступления в должность президента США Дональда Трампа. Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) он критиковал некоторые страны НАТО за недостаточный вклад в оборону. Источники Financial Times сообщали, что теперь республиканец намерен потребовать увеличить расходы до 5% ВВП или только до 3,5%, но при определенных условиях. Согласно данным Североатлантического альянса, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% в этом году достигнут только 23.