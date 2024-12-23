В Air Astana прокомментировали жалобы о высоких ценах на авиабилеты

"У нас большинство избирателей, когда мы бываем в регионе, говорят о том, что очень высокие цены на авиабилеты. Министр (Марат Карабаев-прим.редакцией) сказал, что в Европе зарплаты другие. Средняя цена лоукостеров 20 евро у них. У нас цена на лоукостер FlyArystan сегодня просмотрел до 10 января — 60 тысяч тенге до Туркестана, до Кызылорды — 50 тысяч плюс-минус.