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Казахстанские железные дороги ввели ограничения

В Казахстане запретили отправку более четырех контейнерных поездов в сутки на станцию Алтынколь.

Источник: пресс-служба АО "НК "КТЖ"

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Национальная компания «Казахстанс темир жолы (Казахстанские железные дороги)» ввела ограничения на количество контейнерных поездов, которые разрешается отправить из Казахстана в Китай через железнодорожный пограничный переход «Алтынколь — Хоргос».

Об этом всем игрокам рынка заранее сообщили телеграммой.

В период по 25 декабря 2024 года пяти областным отделениям грузовых перевозок разрешили осуществлять равномерную погрузку для отправки в этом направлении в общей сложности не более четырех контейнерных поездов в сутки.

В том числе:

  • с Акмолинского отделения — один поезд в сутки;
  • с Костанайского отделения — один поезд в сутки;
  • с Алматинского отделения — один поезд в сутки;
  • с Павлодарского отделения — один поезд в двое суток;
  • с Актюбинского отделения — один поезд в двое суток.

Из-за сложившейся ситуации грузоотправителей освободили от штрафов за невыполнение заявленного плана перевозок по этому направлению за вторую и третью декады декабря 2024 года.