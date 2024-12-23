Казахстанские железные дороги ввели ограничения

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Национальная компания «Казахстанс темир жолы (Казахстанские железные дороги)» ввела ограничения на количество контейнерных поездов, которые разрешается отправить из Казахстана в Китай через железнодорожный пограничный переход «Алтынколь — Хоргос».
Об этом всем игрокам рынка заранее сообщили телеграммой.
В период по 25 декабря 2024 года пяти областным отделениям грузовых перевозок разрешили осуществлять равномерную погрузку для отправки в этом направлении в общей сложности не более четырех контейнерных поездов в сутки.
В том числе:
- с Акмолинского отделения — один поезд в сутки;
- с Костанайского отделения — один поезд в сутки;
- с Алматинского отделения — один поезд в сутки;
- с Павлодарского отделения — один поезд в двое суток;
- с Актюбинского отделения — один поезд в двое суток.
Из-за сложившейся ситуации грузоотправителей освободили от штрафов за невыполнение заявленного плана перевозок по этому направлению за вторую и третью декады декабря 2024 года.