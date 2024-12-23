Гривач спрогнозировал развитие ситуации с электричеством в Молдавии в праздники

«Боюсь, что устойчивого какого-то варианта снабжения (кроме транзита газа через Украину. — RT) вообще в принципе нет. Чтобы дойти до Приднестровья, любой газ практически должен пройти через территорию Украины тем или иным путём. Второй вопрос — это финансовая схема, сейчас она комфортна для всех относительно участников сделки», — объяснил эксперт.