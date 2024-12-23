Гривач спрогнозировал развитие ситуации с электричеством в Молдавии в праздники

«Боюсь, что устойчивого какого-то варианта снабжения (кроме транзита газа через Украину. — RT) вообще в принципе нет. Чтобы дойти до Приднестровья, любой газ практически должен пройти через территорию Украины тем или иным путём. Второй вопрос — это финансовая схема, сейчас она комфортна для всех относительно участников сделки», — объяснил эксперт.
По его мнению, попытки организовать альтернативный вариант доставки намного дороже. Кроме того, непонятно, кто его будет оплачивать.
«Есть какие-то, очень короткие временные возможности организовать выработку электроэнергии за счёт резервных видов топлива, например за счёт угля. В принципе, они должны создаваться на всякий случай, на случай аварии или ещё чего-то. Но, разумеется, покрыть все потребности за счёт такого объёма не получится», — считает он.
Говоря о том, будет ли в итоге продлён транзит газа через Украину, аналитик отметил, что процесс идёт. При этом, как подчеркнул собеседник RT, от него почему-то самоустранились молдавские власти.