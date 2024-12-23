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В Казани увеличат цены на проезд в общественном транспорте до 43 рублей

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Казани утвердили увеличение цен на проезд в общественном транспорте с 1 января 2025 года. Теперь при проезде в автобусе, троллейбусе и трамвае билет будет стоить 43 рубля как при оплате наличными, так и банковской картой.

При покупке проездного на 100 и более поездок один билет обойдется в 33 рубля. Соответствующее постановление Госкомитета Татарстана по тарифам опубликовано на официальном портале правовой информации республики. Предельные максимальные тарифы будут действовать в течение 2025 года.

Напомним, в Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2.00.