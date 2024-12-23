Мэрия Новосибирска разрешила строительство бетонного завода

В Новосибирска планируют возвести завод по производству бетона. Соответствующее разрешение на строительство выдало управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города. Документ действует до 22 декабря 2026 года.
Площадь земельного участка составляет 81 788 квадратных метра, а площадь застройки — 8425,57 «квадрата». В состав единого недвижимого комплекса входит: здания КПП, административно-бытового корпуса, бетоносмесительная установка, парогенератор, открытые склады песка, щебня, песко-гравийной смеси.
— Объект расположен в границах земельного участка по ул. Тухачевского в Первомайском районе, — говорится в документе.
При этом стоимость строительства не указана.