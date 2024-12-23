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В Новосибирске продлен мораторий на снос киосков до 2026 года

Это касается 642 объектов.

Источник: Комсомольская правда

23 декабря стало известно, что моратория на снос киосков и павильонов в Новосибирске продлили до начала 2026 года. Ввели это положение еще в 2022 году, чтобы поддержать малый и средний бизнес (МСП) в условиях санкций.

Как пишет ТАСС, решение о продлении приняли в ходе сессии в понедельник в двух чтениях. В публикации уточнили, что под действие соответствующего документа подпадают 642 нестационарных объекта.

Ранее мы писали, что в Новосибирске снесли сразу три киоска в Калининском и Заельцовском районах.

В администрации подчеркнули, у владельцев указанных объектов закончились договоры на использование земельных участков.

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