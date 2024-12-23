В Новосибирске продлен мораторий на снос киосков до 2026 года

23 декабря стало известно, что моратория на снос киосков и павильонов в Новосибирске продлили до начала 2026 года. Ввели это положение еще в 2022 году, чтобы поддержать малый и средний бизнес (МСП) в условиях санкций.
Как пишет ТАСС, решение о продлении приняли в ходе сессии в понедельник в двух чтениях. В публикации уточнили, что под действие соответствующего документа подпадают 642 нестационарных объекта.
Ранее мы писали, что в Новосибирске снесли сразу три киоска в Калининском и Заельцовском районах.
В администрации подчеркнули, у владельцев указанных объектов закончились договоры на использование земельных участков.