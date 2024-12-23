В регионе открыт первый участок долгожданного обхода Волгограда

С места открытия было организовано прямое включение, в ходе которого губернатор Андрей Бочаров доложил членам кабинета министров РФ о готовности к запуску движения. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил: стратегическая задача на ближайшее время — сделать так, чтобы как можно больше россиян могли пользоваться качественными дорогами: «А для этого необходимо обеспечить бесшовную логистику в рамках опорной сети. Сегодня дорожная система России развивается благодаря системной поддержке президента, опережающему финансированию, слаженной работе профильных министерств, ведомств, губернаторов и их региональных команд, добросовестному труду строителей. За шесть лет все показатели профильного нацпроекта в среднем по регионам достигнуты».