В регионе открыт первый участок долгожданного обхода Волгограда

За последние несколько дней это уже второй сданный в эксплуатацию объект, стратегически важный в масштабах всей страны. Он станет частью международного транспортного коридора «Север -Юг».
Строительство этого участка, который специалисты считают самым сложным в составе обхода, велось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Объект включает 3 новые транспортные развязки, 13 путепроводов и мостов, 17 водопропускных труб. Участок автодороги соединяет федеральные трассы Р-22 «Каспий» (направление на Москву) и Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск с выходом на дорогу регионального значения Качалино — Котельниково и к аэропорту.
Строительство нового объекта позволяет пустить транзитный автотранспорт в объезд областного центра. Широкая четырехполосная магистраль, современное освещение, разделительные конструкции обеспечат безопасность дорожного движения; для отдыха водителей предусмотрены специальные площадки.
С места открытия было организовано прямое включение, в ходе которого губернатор Андрей Бочаров доложил членам кабинета министров РФ о готовности к запуску движения. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил: стратегическая задача на ближайшее время — сделать так, чтобы как можно больше россиян могли пользоваться качественными дорогами: «А для этого необходимо обеспечить бесшовную логистику в рамках опорной сети. Сегодня дорожная система России развивается благодаря системной поддержке президента, опережающему финансированию, слаженной работе профильных министерств, ведомств, губернаторов и их региональных команд, добросовестному труду строителей. За шесть лет все показатели профильного нацпроекта в среднем по регионам достигнуты».
Также Марат Хуснуллин отметил, что новая дорога, которая войдет в состав МТК «Север — Юг», важна не только для волгоградцев.
Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил Президента России Владимира Путина, Правительство РФ, Министерство Транспорта, Росавтодор и лично Марата Хуснуллина за внимание к Волгоградской области. Глава региона назвал этот день историческим, отметив, что начинает сбываться мечта поколений волгоградцев. Обход выведет за пределы областного центра до 15 тыс. транзитных машин в сутки, транспортные потоки в Азербайджан и Иран теперь будут двигаться, минуя город.
«Решение о строительстве 100-километровой объездной дороги вокруг Волгограда, принятое президентом, — это поистине историческое решение, — уверен губернатор. — Это не просто дорога для вывода транзитного транспорта за пределы города-героя. Это объект, позволяющий стратегически развиваться всей нашей стране».
По словам начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрия Сорокина, строительство обхода изменит ситуацию в дорожной сфере Волгограда, а также позволит в решении транспортных проблем всего региона и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые территории. Кроме того, дорога свяжет российские регионы со странами Каспийского бассейна, укрепит транзитные коридоры между центральными, южными областями России и регионами Кавказа.
Работы на обходе продолжаются: на юге 12-километровый отрезок соединит трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 — с автодорогой Волгоград — Котельниково — Сальск. Третий этап, который готовится к реализации, соединит федеральную трассу Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский с региональной автодорогой Волгоград — Котельниково — Сальск. Решается вопрос проектирования четвертого участка.
Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе уделяют особое внимание. С 2014 года в Волгоградской области дорожные работы всех видов охватили 4,8 тыс. км автотрасс, построены 27 мостов и путепроводов. Среди масштабных, уже реализованных проектов — прокол на Тулака, реконструкция московской трассы, мост через Ахтубу, обход поселка Горьковского, первый этап Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, Горнополянский путепровод в Советском районе.