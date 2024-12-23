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Средняя зарплата в Свердловской области достигла 75 тысяч рублей

Свердловчане в среднем зарабатывают по 75 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области средняя зарплата достигла 75 тысяч в месяц. По сравнению с 2023 годом она увеличилась на 22%. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Пока даже 75 тысяч в месяц не дотягивают до всероссийских показателей. Однако в ближайшее время это может произойти.

— В общем, в России этот показатель повыше — 83700 рублей. По договоренностям, мы должны в ближайшие три-четыре года сравняться с общероссийскими показателями, — рассказал Ветлужских.

Самой высокооплачиваемой отраслью является промышленность. Сотрудники этой сферы зарабатывают 84,2 тысячи рублей. Работники сферы культуры зарабатывают 68,1 тысячу рублей. Третье место занимает сфера образования с показателем 59,5 тысячи рублей.