В Перми на улице Уинской достроят проблемный ЖК «Компаунд Живаго»

Строительная группа приобрела проблемный актив в 2023 году после обследования строительного объекта. Проектное бюро СГ «Развитие» внесло в первоначальный проект несколько изменений, включая строительство подземной парковки на 179 машино-мест, оптимизацию планировки и доработку фасадных решения. Здание сохранит свою высоту в 16 этажей.