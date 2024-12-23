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В Перми на улице Уинской достроят проблемный ЖК «Компаунд Живаго»

На достройку незавершенного строительства получила разрешение группа «Развитие».

Источник: Комсомольская правда

В Перми планируют достроить проблемный ЖК «Компаунд Живаго» на ул. Уинской, 54. К его строительству десять лет назад приступила компания «Классик». Достройкой незавершенного строительства займется СГ «Развитие».

Строительная группа приобрела проблемный актив в 2023 году после обследования строительного объекта. Проектное бюро СГ «Развитие» внесло в первоначальный проект несколько изменений, включая строительство подземной парковки на 179 машино-мест, оптимизацию планировки и доработку фасадных решения. Здание сохранит свою высоту в 16 этажей.

Дольщики ЖК «Компаунд Живаго» за свои недостроенные квартиры получили денежную компенсацию. Федеральный фонд развития территорий оценил один из старейших долгостроев Перми в 242,3 млн руб.

Новым владельцем проблемного ЖК «Компаунд Живаго» выступит входящий в СГ «Развитие» строительный комплекс «Пермский», напомнил «Коммерсант-Прикамье».

Застраивать территорию в микрорайоне Стахановский будет компания из Перми. Общая площадь земельного участка составит 1,56 гектаров.

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