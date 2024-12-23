Смету строительства Чусовского моста пересчитают за 21 млн рублей

Закупка проведена 20 декабря у единственного поставщика, он не раскрывается. Стоимость работ составит 21 млн руб.
Напомним, стоимость строительства моста стала одной из причин спора бывшего генподрядчика — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) и субподрядчика, сургутского ООО «Трест Запсибгидрострой». (ЗСГС). В начале этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ЗСГС 6,2 млрд руб. в пользу СТГ. Согласно материалам дела, в 2021 году СТГ и трест заключили договор субподряда на строительство объекта с максимальной ценой 13,096 млрд руб., в которую входила и стоимость стройматериалов. В качестве аванса ООО было перечислено свыше 10,297 млрд руб. Кроме того, трест получил давальческие материалы на сумму свыше 5,88 млн руб.
«Запсибгидрострой» выполнил основной объем по строительству нового моста и должен был реконструировать существующий, но из-за разногласий трест в итоге вышел из проекта. Последний обратился со встречным иском о взыскании в общей сложности 6,2 млрд руб. и стоимости переданного субподрядчику материала. В ходе рассмотрения спора «Запсибгидрострой» со ссылкой на данные экспертов указывал, что фактически цена выполненных работ превышает 13,158 млрд руб. Во встречном иске «Стройтрансгаз» сослался на производственную документацию, согласно которой общий объем выполненных трестом работ составляет 4,608 млрд руб. Таким образом, ответчик должен вернуть 5,919 млрд руб. неотработанного аванса. Еще 561,684 млн руб. СТГ потребовал взыскать с субподрядчика в качестве неустойки.
В краевой Адресной инвестиционной программе (АИП) на 2025−2027 годы стоимость строящегося в рамках концессионного соглашения Чусовского моста составляет 18,4 млрд руб. (годом ранее — 17,7 млрд руб.). Срок окончания работ указан в 2026 году.
АИП предполагает финансирование на достройку объекта в 2024 и 2025 годах по 3,3 млрд руб., это средства федерального и регионального бюджетов.
Концессионер проекта — Пермская концессионная компания (ПКК), строящая мост через Чусовую, ранее определилась с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59». Ранее ПКК расторгло договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста.