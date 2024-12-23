Смету строительства Чусовского моста пересчитают за 21 млн рублей

Напомним, стоимость строительства моста стала одной из причин спора бывшего генподрядчика — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) и субподрядчика, сургутского ООО «Трест Запсибгидрострой». (ЗСГС). В начале этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ЗСГС 6,2 млрд руб. в пользу СТГ. Согласно материалам дела, в 2021 году СТГ и трест заключили договор субподряда на строительство объекта с максимальной ценой 13,096 млрд руб., в которую входила и стоимость стройматериалов. В качестве аванса ООО было перечислено свыше 10,297 млрд руб. Кроме того, трест получил давальческие материалы на сумму свыше 5,88 млн руб.