Новым перевозчиком на шести автобусных маршрутах Самары стала компания из Тулы

В Самаре подвели итоги электронных аукционов по поиску новых перевозчиков на городские маршруты. Впервые в числе победителей оказалась транспортная компания из Тулы. В течение ближайших двух лет она будет обслуживать шесть автобусных маршрутов.
Всего было пять лотов. Наименьший из них, начальная стоимость которого составляла 994,7 млн рублей, выиграло ООО «Ирбис» из Тулы. Компания предложила за свои услуги 992,7 млн рублей. В 2025—2026 годах предприятие будет перевозить пассажиров по маршрутам №№ 13, 39, 59, 86, 87 и 91. Последний маршрут — новый. Его запустят от улицы Грозненской до НФС на улице Советской Армии. Как пишет oboz.info, на всех этих маршрутах будут работать автобусы средней вместимости.
Что касается остальных маршрутов, то контракты на них достались перевозчику, который уже несколько лет работает в столице 63-го региона — компании «СамараАвтоГаз». Их общая стоимость составляет 4,96 млрд рублей. Контракты рассчитаны на 2025−2026 годы.