Новым перевозчиком на шести автобусных маршрутах Самары стала компания из Тулы

Всего было пять лотов. Наименьший из них, начальная стоимость которого составляла 994,7 млн рублей, выиграло ООО «Ирбис» из Тулы. Компания предложила за свои услуги 992,7 млн рублей. В 2025—2026 годах предприятие будет перевозить пассажиров по маршрутам №№ 13, 39, 59, 86, 87 и 91. Последний маршрут — новый. Его запустят от улицы Грозненской до НФС на улице Советской Армии. Как пишет oboz.info, на всех этих маршрутах будут работать автобусы средней вместимости.