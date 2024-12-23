Губернатор Новосибирской области заявил об ужесточении требований к строителям

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил об ужесточении требований при социальном строительстве. Финансировать теперь будут те проекты, которые прошли государственную экспертизу и соответствуют техническому заданию. Этот вопрос глава региона озвучил на совещании в правительстве.
— Даже если нам придется возвращать деньги в федеральный бюджет, мы на это пойдем, чтобы не втягиваться в долгострои, в долгое и некачественное строительство, — подчеркнул губернатор.
Также Андрей травников отметил, что подрядчикам необходимо повышать квалификацию, что также может предотвратить срыв сроков сдачи объекта.