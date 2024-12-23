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Под Новосибирском начали установку новых прозрачных остановок

На Химзаводской улице появятся пять павильонов.

Источник: администрация Бердска

На Химзаводской улице в Бердске установили четыре новые остановки. Уже 24 декабря там появится пятый павильон, тогда же начнется монтаж урн. Завершить все работы планируют до конца этой недели. К слову, у новых остановок прозрачные стены.

— Данная форма остановочных павильонов не случайна: видно как человека, так и приближающийся транспорт, когда человек находится внутри, — приводит слова главы управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Александра Обрывко пресс-служба администрации Бердска.

Он также отметил, что в планах установка таких же павильонов и в других частях города.