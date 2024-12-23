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Губернатор Куйвашев ждёт новых рекордов на Урале по вводу жилья

Он также подчеркнул, что федеральный проект по расселению аварийного жилья в регионе выполнен досрочно.

В Свердловской области по итогам 2024 года возможно преодоление планки в три миллиона квадратных метров введённого жилья. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев уральскому полпреду Артёму Жоге в ходе рабочей встречи.

Глава региона рассказал Жоге об итогах социально-экономического развития за 2024 год. Рост промышленного производства продолжился, инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне, доходы населения увеличиваются. Улучшается инфраструктура и вводятся социальные объекты.

«По итогам года мы ожидаем, что жилищное строительство вновь перешагнёт планку в три миллиона квадратных метров», — сказал Куйвашев.

Он также подчеркнул, что федеральный проект по расселению аварийного жилья в регионе выполнен досрочно. Кроме того, область в целом достойно завершила шестилетний цикл реализации нацпроектов.