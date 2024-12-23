Финансирование транспортной сферы в Нижнем Новгороде будет увеличено в несколько раз

«И они справедливые и обоснованные. Проблема связана с нехваткой водителей и подвижного состава, ну, а в целом с тем, что отрасль была недофинансирована как за счет тарифной выручки, так и за счет субсидий из регионального бюджета», — рассказал губернатор.