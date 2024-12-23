Финансирование транспортной сферы в Нижнем Новгороде будет увеличено в несколько раз

Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе итогового заседания правительства региона 23 декабря. По его словам, в 2024 году от граждан поступило немало нареканий на работу автобусов.
«И они справедливые и обоснованные. Проблема связана с нехваткой водителей и подвижного состава, ну, а в целом с тем, что отрасль была недофинансирована как за счет тарифной выручки, так и за счет субсидий из регионального бюджета», — рассказал губернатор.
Глава региона добавил, что модель взаимодействия с нижегородскими перевозчиками не позволяла, с одной стороны, требовать от них соблюдения расписания и качества работы, а с другой стороны — позволяла экономить.
«И мы получали такую услугу, которую оплачивали. Поэтому объем финансирования транспортной сферы, начиная с 2025 года, в связи с переходом на брутто-контракты увеличится в разы. Это, безусловно, первый финансовый приоритет бюджета», — пояснил Глеб Никитин.
Напомним, Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов в 2025 году.