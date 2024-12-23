ЕЭК: рост ВВП ЕАЭС по итогам 2024 года ожидается на уровне 4,1%

«По итогам 9 месяцев 2024 года во всех странах Евразийского экономического союза продолжала наблюдаться позитивная динамика роста валового внутреннего продукта (в Армении на 6%, Беларуси на 4,5%, Казахстане на 4,1%, Кыргызстане на 8,4%, России на 4,2%), а темп роста ВВП ЕАЭС в этот период увеличился на 4,2%», — констатировали в ЕЭК.