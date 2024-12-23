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ЕЭК: рост ВВП ЕАЭС по итогам 2024 года ожидается на уровне 4,1%

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Экономики стран Евразийского экономического союза сохраняют положительную динамику роста, Евразийская экономическая комиссия ожидает рост ВВП союза по итогам 2024 года на 4,1%. Об этом БЕЛТА заявили в пресс-службе ЕЭК.

«По итогам 9 месяцев 2024 года во всех странах Евразийского экономического союза продолжала наблюдаться позитивная динамика роста валового внутреннего продукта (в Армении на 6%, Беларуси на 4,5%, Казахстане на 4,1%, Кыргызстане на 8,4%, России на 4,2%), а темп роста ВВП ЕАЭС в этот период увеличился на 4,2%», — констатировали в ЕЭК.

Основными источниками экономического роста во всех странах союза стали оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность и строительство.

«Высокие темпы роста экономики были поддержаны в Армении также за счет операций с недвижимым имуществом, Беларуси и Казахстане — сельского хозяйства, Кыргызстане и России — финансовой и страховой деятельности», — добавили в ЕЭК.

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