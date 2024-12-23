«Свои уголки» Москвы: как регионы выбирают столичные квартиры

Покупателей московских «квадратов» обычно делят на две основные категории: тех, кто покупает квартиру для проживания, и частных инвесторов. Их цели и предпочтения при выборе локации и формата жилья заметно отличаются. Однако, как выяснили аналитики, совершено по-разному выглядят приоритеты и у покупателей из разных макрорегионов, которые впервые покупают для себя столичную квартиру. Причем, как оказалось, у жителей каждого федерального округа оказались «свои» любимые уголки в Белокаменной.