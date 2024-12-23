«Свои уголки» Москвы: как регионы выбирают столичные квартиры

Покупателей московских «квадратов» обычно делят на две основные категории: тех, кто покупает квартиру для проживания, и частных инвесторов. Их цели и предпочтения при выборе локации и формата жилья заметно отличаются. Однако, как выяснили аналитики, совершено по-разному выглядят приоритеты и у покупателей из разных макрорегионов, которые впервые покупают для себя столичную квартиру. Причем, как оказалось, у жителей каждого федерального округа оказались «свои» любимые уголки в Белокаменной.
«Региональные покупатели подходят к выбору жилья в Москве комплексно, учитывая не только престиж локации, но и практические аспекты — транспортную доступность, инфраструктуру, близость к паркам и учебным заведениям. Однако предпочтения региональных покупателей недвижимости в Москве разнятся в зависимости от федерального округа», — сообщила «МК» директор коммерческого управления STONE Кристина Недря, которая вместе с коллегами провела онлайн-анкетирование 1300 респондентов во всех федеральных округах России.
К примеру, покупатели из Центрального федерального округа, помимо парковых зон, обращают внимание на центральные районы — Тверской, Пресненский и историческое Замоскворечье. Жители Северо-Западного федерального округа также интересуются престижными Хамовниками и живописным Строгином на берегу Москвы-реки.
Для жителей Приволжья важны доступные цены и хорошая транспортная доступность, поэтому они рассматривают Марьино, Кузьминки и Отрадное, не пренебрегая и отдыхом в парках Сокольников и Останкинского района. Уральцы же, ориентируясь на инвестиции, выбирают Пресненский и Басманный районы, а также Академический, расположенный близко к вузам. Экологичность Строгина и Сокольников также импонирует жителям Урала.
Сибиряки, ценящие природу, предпочитают Строгино и Хорошево-Мневники, расположенные у воды, а также парковые зоны Сокольников и Останкинского района. Жители юга России смотрят на районы с развитой инфраструктурой и доступными ценами, такие как Чертаново Центральное и Академический, а также хорошо знакомые им по транспортной доступности Марьино и Кузьминки.
Дальневосточный округ выделяет район Аэропорт за удобство перелетов, но и привлекательный для инвестиций Пресненский район, а также зеленые Сокольники не остаются без внимания.
Наконец, жители Северо-Кавказского округа предпочитают Таганский и Мещанский районы с развитой торговлей, не забывая и про отдых в парках Сокольников и Останкинского района. Таким образом, региональные покупатели демонстрируют разнообразие подходов к выбору недвижимости в Москве, однако некоторые районы обладают универсальной привлекательностью для жителей разных уголков страны.
«Результаты нашего исследования показывают, что покупателей из регионов привлекают не только центральные, но и более удаленные районы с хорошей экологией и развитой инфраструктурой. Лидирующую позицию среди покупателей из регионов занимает район Сокольники, который подходит как для инвестиций, так и для жизни. Здесь есть необходимая инфраструктура, хорошая транспортная доступность и зеленый парк рядом».