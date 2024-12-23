«Антей» расправил плечи. Калининград и Петербург свяжет грузопассажирский паром

По информации «Фонтанки», речь идет о пароме «Антей». Он был построен в 1988 году и относится к типу RO-PAX, то есть позволяет одновременно перевозить автомобильную технику и сопровождающих ее пассажиров. Судно имеет ледовый класс для круглогодичной работы. Паром может перевозить более 90 еврофур и порядка 150 пассажиров за один рейс. За месяц «Антей» способен осуществлять по линии шесть круговых рейсов. Планировалось, что после полноценного запуска он сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и 80 тысяч машин и спецтехники в год. Коммерческим оператором парома выступает ООО «Посейдон». Собственником парома является ООО «Универсальная транспортная группа». На сайте «Посейдона» пока указаны расценки перевозок до Усть-Луги. Так, цена для одного пассажира в 6-местной каюте составит 6 600 рублей, в четырехместной — 7 500, в двухместной — 12 500. Перевозка легкового автомобиля стоит 53 172 рубля.