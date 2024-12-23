Власти Минска высказались о ситуации с качеством строящегося коммерческого жилья

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала телеканалу СТВ о ситуации с качеством строящегося жилья в столице Беларуси коммунальными и коммерческими структурами.
Говоря о коммунальных организациях, Гонтарева заметила: по ним вопросов почти не возникает. Речь идет о жилых крупнопанельных домах.
— Если там бывают какие-то замечания, это мелкие недочеты, которые устраняются организацией-заказчиком в ближайшие неделю-две после того, как люди что-то обнаружили и получили ключи, — отметила спикер.
Также представитель Мингорисполкома заметила:
— Бывают, конечно, вопросы, по качеству к коммерческим организациям, массово осуществляющим жилищное строительство. Заказчики стараются не портить свою репутацию: если такие проблемные вопросы от гражданина возникли, в максимально кратчайшие сроки пытаются устранить.