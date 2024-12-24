В Волгограде утвердили трехлетний городской бюджет

На 2025 год бюджет областного центра будет составлять почти 37,7 млрд рублей при нулевом дефиците. При этом свыше 24 млрд рублей городу предоставят безвозмездно вышестоящие бюджеты. Основная часть этих средств будет направлена на расходы в сфере образования, на дороги, транспорт, ЖКХ и социалку, сообщает пресс-служба Волгоградской городской думы.
16,8 млрд рублей пойдут на решение социальных вопросов, 14,5 млрд рублей направят на отрасль образования. Так, уже в декабре 2024-го планируется сдать в эксплуатацию новую школу в микрорайоне Комарово в Советском районе и школу на улице им. Академика Бардина в Тракторозаводском. Учебные заведения примут первых учеников в 2025-м. В Тракторозаводском районе весной будущего года начнет работу новый детский сад на 140 мест. Кроме того, стартует разработка проектно-сметной документации на строительство еще одной новой школы — на улице им. Расула Гамзатова в Дзержинском районе.
На благоустройство города в 2025 году предусмотрено 1,6 млрд рублей, в том числе на формирование современной городской среды — 732,5 млн рублей. Работы будут осуществляться сразу в нескольких локациях, включая территорию вокруг Вечного огня на площади Павших Борцов, улицу Рокоссовского, проспект Жукова, Привокзальную площадь в Центральном районе и территорию у строящегося здания Арбитражного суда в Ворошиловском районе. Также предусмотрено строительство дорог по улицам Абадиева, КИМ с выездом в пойму реки Царицы в Ворошиловском районе; по части улицы Родниковой и др. На приобретение 50 единиц автобусов будет направлено 277,8 млн рублей, поставки транспорта планируются в 2026-м.