В Волгограде утвердили трехлетний городской бюджет

16,8 млрд рублей пойдут на решение социальных вопросов, 14,5 млрд рублей направят на отрасль образования. Так, уже в декабре 2024-го планируется сдать в эксплуатацию новую школу в микрорайоне Комарово в Советском районе и школу на улице им. Академика Бардина в Тракторозаводском. Учебные заведения примут первых учеников в 2025-м. В Тракторозаводском районе весной будущего года начнет работу новый детский сад на 140 мест. Кроме того, стартует разработка проектно-сметной документации на строительство еще одной новой школы — на улице им. Расула Гамзатова в Дзержинском районе.