Зампредседателя «Беларусбанка» сказала о долларах, которые копят белорусы

Зампредседателя правления «Беларусбанка» Светлана Кожекина сказала о долларах, которые находятся на руках у жителей республики. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Население Беларуси, отметила спикер, склоняется к накоплению сбережений в долларах США. При этом белорусы размещают их в банковской системе. Вместе с тем в качестве валюты для сбережений белорусам интересны и российские рубли, а также люди присматриваются к китайским юаням.
Кроме того, Кожекина напомнила слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что сберегать финансы нужно стоит в интересных валютах для экономики и государства, а также населения.
— Сейчас в банковской системе растет депозитный портфель в белорусских, российских рублях и юанях, — привела пример зампред правления «Беларусбанка».
Также Светлана Кожекина заметила, что в банковской системе республики достаточно денег. В том числе речь и о средствах в иностранной валюте.
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