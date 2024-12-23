Зампредседателя «Беларусбанка» сказала о долларах, которые копят белорусы

Население Беларуси, отметила спикер, склоняется к накоплению сбережений в долларах США. При этом белорусы размещают их в банковской системе. Вместе с тем в качестве валюты для сбережений белорусам интересны и российские рубли, а также люди присматриваются к китайским юаням.