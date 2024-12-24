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Нацбанк опустил курс доллара и поднял курс евро на 24 декабря

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и повысил курс евро и курс российского рубля на 24 декабря, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке озвучили новые курсы валют на 24 декабря 2024 года, вторник. В итоге курс доллара понизился, а курс евро и курс российского рубля выросли.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 24 декабря, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4427 белорусского рубля, 1 евро — 3,5832 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3883 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 23 декабря, включительно, курс доллара стал меньше, а вот курс евро и курс российского рубля, наоборот, увеличились. Заметнее изменился во вторник курс европейской валюты.

В денежном выражении на 24 декабря, вторник, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США понизился на 0,0041 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0043 белрубля, курс 100 российских рублей подрос на 0,0008 белрубля.

Тем временем Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на новогодние праздники.