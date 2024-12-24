Новая развязка под Хабаровском повысит пропускную способность БАМ и ДВЖД

На Транссибирской магистрали на подъезде к Хабаровску запустили движение по новому путепроводу на перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию центра общественных связей ДВЖД.
Это стало возможным благодаря внедрению новой цифровой системы управления на Дальневосточной железной дороге. Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) в направлении дальневосточных портов.
Путепровод разведёт транспортные потоки, следующие по Транссибу в восточном направлении от станции Волочаевка-1 с поворотом к БАМу на линию Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре, и в западном направлении от Хабаровска в сторону Волочаевки-1.
Для обеспечения безопасного движения поездов в разных уровнях построен трёхпролётный железнодорожный мост длиной более 100 метров. Также уложено 4 километра путей.
Земляное полотно поднято на высоту до 12 метров, всего переработано более 420 тысяч кубометров грунта.
В районе транспортной развязки продолжается строительство новой пассажирской платформы для пригородных поездов, предусмотренное проектом.
Ввод в эксплуатацию путепровода значительно увеличит пропускную способность на данном участке Транссиба.