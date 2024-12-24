Новая развязка под Хабаровском повысит пропускную способность БАМ и ДВЖД

Путепровод разведёт транспортные потоки, следующие по Транссибу в восточном направлении от станции Волочаевка-1 с поворотом к БАМу на линию Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре, и в западном направлении от Хабаровска в сторону Волочаевки-1.