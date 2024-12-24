Правительство может закрепить норму о выплате 13-й зарплаты

В Трудовом кодексе РФ предложили закрепить норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.
Соответствующую инициативу озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он направил письмо с предложением в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Прошу вас оценить данное предложение выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года», — отметил Миронов.
Он добавил, что на данный момент каждая организация вправе сама решать, устанавливать ли такое поощрение. Поэтому многие компании лишают сотрудников новогодней премии.
По мнению Миронова, инициатива может повысить мотивацию работников. Это положительно скажется на повышении производительности труда в период кадрового дефицита.
Кроме того, средства нужны перед новогодними праздниками. Граждане получат деньги, чтобы организовать мероприятия для своих детей и хорошо встретить Новый год.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала идею о выплате 13-й пенсии пенсионерам популистской. По ее словам, необходимо сначала найти средства для реализации, а затем говорить о подобной инициативе.